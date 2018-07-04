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Китай введе мита на товари зі США опівночі 6 липня - ЗМІ

Китай введе мита на товари зі США опівночі 6 липня - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Китайські мита на товари зі США на суму в 34 млрд доларів вступлять в силу з опівночі 6 липня. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на власні джерела в Пекіні, передає УНН.

Вашингтон заявив раніше, що 6 липня запровадить тарифи на китайський імпорт у розмірі 34 мільярдів доларів, на що Пекін пообіцяв здійснити дзеркальну відповідь у той же день.

Проте через 12-годинну різницю у часі введення Пекіном мит фактично має випередити тарифи зі США.

"Наші заходи є рівними, і це означає, що, якщо США вводять заходи 6 липня, ми також робимо це 6 липня. Час імплементації всіх рішень починається опівночі", - зазначило джерело, яке виступало на умовах анонімності.

Нагадаємо, 15 червня адміністрація Трампа оголосила про намір встановити 25% квот на суму 50 млрд доларів для китайського експорту.

Китай у свою чергу заявив, що Сполучені Штати "почали торговельну війну" і негайно відреагували, окресливши власні тарифи на товари зі США загальною вартістю у 50 мільярдів доларів.

Пізніше Білий Дім заявив, що у разі, якщо Китай виконає свою обіцянку накласти торгівельні мита на американську продукцію у відповідь на американські тарифи, оголошені минулого тижня, Сполучені Штати запровадять додаткові тарифи сумою в 200 мільярдів доларів на китайські товари.

Як повідомляв УНН, у Китаї заявили, що тарифна політика США може привести до глобальної торговельної війни.

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