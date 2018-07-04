Китай введет пошлины на товары из США в полночь 6 июля - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Китайские пошлины на товары из США на сумму в 34 млрд долларов вступят в силу с полуночи 6 июля. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники в Пекине, передает УНН.
Вашингтон заявил ранее, что 6 июля введет тарифы на китайский импорт в размере 34 миллиардов долларов, на что Пекин пообещал осуществить зеркальный ответ в тот же день.
Однако из-за 12-часовой разницы во времени введения Пекином пошлин фактически опередит введение тарифов США.
"Наши меры равны, и это означает, что, если США вводят меры 6 июля, мы также делаем это 6 июля. Время имплементации всех решений начинается в полночь", - отметил источник, который выступал на условиях анонимности.
Напомним, 15 июня администрация Трампа объявила о намерении установить 25% квот на сумму 50 млрд долларов для китайского экспорта.
Китай в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты "начали торговую войну" и немедленно отреагировали, обозначив собственные тарифы на товары из США общей стоимостью в 50 миллиардов долларов.
Позже Белый Дом заявил, что в случае, если Китай выполнит свое обещание наложить торговые пошлины на американскую продукцию в ответ на американские тарифы, объявленные на прошлой неделе, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы суммой в 200 млрд долларов на китайские товары.
Как сообщал УНН, в Китае заявили, что тарифная политика США может привести к глобальной торговой войне.