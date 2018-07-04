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Китай введет пошлины на товары из США в полночь 6 июля - СМИ

Китай введет пошлины на товары из США в полночь 6 июля - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11728 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Китайские пошлины на товары из США на сумму в 34 млрд долларов вступят в силу с полуночи 6 июля. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники в Пекине, передает УНН.

Вашингтон заявил ранее, что 6 июля введет тарифы на китайский импорт в размере 34 миллиардов долларов, на что Пекин пообещал осуществить зеркальный ответ в тот же день.

Однако из-за 12-часовой разницы во времени введения Пекином пошлин фактически опередит введение тарифов США.

"Наши меры равны, и это означает, что, если США вводят меры 6 июля, мы также делаем это 6 июля. Время имплементации всех решений начинается в полночь", - отметил источник, который выступал на условиях анонимности.

Напомним, 15 июня администрация Трампа объявила о намерении установить 25% квот на сумму 50 млрд долларов для китайского экспорта.

Китай в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты "начали торговую войну" и немедленно отреагировали, обозначив собственные тарифы на товары из США общей стоимостью в 50 миллиардов долларов.

Позже Белый Дом заявил, что в случае, если Китай выполнит свое обещание наложить торговые пошлины на американскую продукцию в ответ на американские тарифы, объявленные на прошлой неделе, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы суммой в 200 млрд долларов на китайские товары.

Как сообщал УНН, в Китае заявили, что тарифная политика США может привести к глобальной торговой войне.

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