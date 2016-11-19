Китай висловив обурення візитом Далай-лами до Монголії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Духовний лідер Тибету Далай-лама зустрівся з буддистами в Монголії на початку свого чотириденного візиту. 19 листопада сотні шанувальників, попри лютий холод, здолали сотні кілометрів, декотрі з навіть з сусідньої Росії, щоб побачити 81-річного лауреата Нобелівської премії миру, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Міністерство закордонних справ Китаю у заяві 18 листопада повідомило, що Пекін “рішуче виступає проти антикитайської сепаратистської діяльності Далай-лами в будь-якій країні, від будь-якого імені і в будь-якій якості”.
Водночас МЗС Монголії заявило, що візит Далай-лами приватний і немає жодного відношення до державних органів країни.
Китай приєднав Тибет в 1951 році, і Далай-лама був у вигнанні за кордоном з 1959 року. Він закликає до більшої автономії для Тибету, але не до відновлення його незалежності.