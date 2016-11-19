Китай выразил возмущение визитом Далай-ламы в Монголию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Духовный лидер Тибета Далай-лама встретился с буддистами в Монголии в начале своего четырехдневного визита. 19 ноября сотни поклонников, несмотря на лютый холод, преодолели сотни километров, некоторые из даже из соседней России, чтобы увидеть 81-летнего лауреата Нобелевской премии мира, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Министерство иностранных дел Китая в заявлении 18 ноября сообщил, что Пекин "решительно выступает против антикитайской сепаратистской деятельности Далай-ламы в любой стране, от любого имени и в любом качестве".
В то же время МИД Монголии заявил, что визит Далай-ламы частный и не имеет никакого отношения к государственным органам страны.
Китай присоединил Тибет в 1951 году, и Далай-лама был в изгнании за рубежом с 1959 года. Он призывает к большей автономии для Тибета, но не к восстановлению его независимости.