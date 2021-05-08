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Китай викидає в атмосферу більше парникових газів, ніж усі розвинені країни світу

Китай викидає в атмосферу більше парникових газів, ніж усі розвинені країни світу

Київ • УНН

 • 19291 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Зараз викиди в Китаї перевищують викиди усіх розвинених країн разом взятих. Про це повідомляє УНН з посиланням на BNN Bloomberg.

Деталі

Згідно з новими дослідженнями Rhodium Group, на Китай припадає більше викидів парникових газів, ніж у всіх розвинених країнах світу разом.

Китайські викиди шести газів, що уловлюють тепло, включаючи діоксид вуглецю, метан та закис азоту, зросли до 14,09 млрд тонн еквіваленту СО2 у 2019 році, що на 30 мільйонів тонн більше, ніж у членів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Масові масштаби викидів у Китаї підкреслюють важливість прагнення президента Сі Цзіньпіна досягти піку викидів вуглецю до 2030 року і досягти нульового значення до 2060 року. На Китай припадало 27 відсотків глобальних викидів. США, другий за величиною викид, внесли 11 відсотків, тоді як Індія вперше перевершила Європейський Союз - приблизно 6,6 відсотка від загальної кількості.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки та Японія заявили про амбітні плани по скороченню викидів парникових газів до 2030 року.

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