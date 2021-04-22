Китай підтвердив обіцянку припинити викиди парникових газів до 2060 року

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"Китайські вчені нещодавно підписали документ, в якому вони говорять про те, що необхідно робити для керування кліматом в світі, і як це робити спільно, в тому числі зі США. Гармонія між людиною і природою постійно порушується. Китай буде продовжувати підтримувати цивілізацію в галузі клімату, і буде далі дивитися на можливість спільного розвитку. До 2030 років Китай буде зменшувати викид CO2, і до 2060-го року збирається досягти чистих нульових викидів", - сказав Сі Цзіньпін.

Деталі

Так, за словами китайського лідера, країні складно це виконати. І тим не менш, вони підтримують новаторів, які намагаються слідувати цьому плану.

"Ми намагаємося обмежувати кількість теплоелектростанцій, які працюють на вугіллі. У нас розроблений 5-річний план, щоб все менше на них розраховувати. Так само ми дивимося на біорізноманіття, і хочемо досягти позитивних результатів у зв'язку з цим", - додав він.

Що було раніше

Сполучені Штати Америки та Японія заявили про амбітні плани по скороченню викидів парникових газів до 2030 року.



