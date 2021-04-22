Китай подтвердил обещание прекратить выбросы парниковых газов к 2060 году
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Выступая на саммите лидеров по вопросам климата, китайский лидер Си Цзиньпин подтвердил намерения КНР к 2060 году выйти на нулевой уровень выбросов углекислого газа, передает корреспондент УНН.
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"Китайские ученые недавно подписали документ, в котором они говорят о том, что необходимо делать для управления климатом в мире, и как это делать совместно, в том числе с США. Гармония между человеком и природой постоянно нарушается. Китай будет продолжать поддерживать цивилизацию в области климата, и будет дальше смотреть на возможность совместного развития. К 2030 годам Китай будет уменьшать выброс CO2, и к 2060-му году собирается достичь чистых нулевых выбросов", - сказал Си Цзиньпин.
Детали
Так, по словам китайского лидера, стране сложно это выполнить. И тем не менее, они поддерживают новаторов, которые пытаются следовать этому плану.
"Мы стараемся ограничивать количество теплоэлектростанций, работающих на угле. У нас разработан 5-летний план, чтобы все меньше на них рассчитывать. Так же мы смотрим на биоразнообразие, и хотим достичь положительных результатов в связи с этим", - добавил он.
Что было раньше
Соединенные Штаты Америки и Япония заявили об амбициозных планах по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года.