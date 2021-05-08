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Китай выбрасывает в атмосферу больше парниковых газов, чем все развитые страны мира

Китай выбрасывает в атмосферу больше парниковых газов, чем все развитые страны мира

Киев  •  УНН

 • 19283 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Сейчас выбросы в Китае превышают выбросы всех развитых стран вместе взятых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BNN Bloomberg.

Детали

Согласно новым исследованиям Rhodium Group, на Китай приходится более выбросов парниковых газов, чем во всех развитых странах мира вместе.

Китайские выбросы шести газов улавливают тепло, включая диоксид углерода, метан и закись азота, выросли до 14,09 млрд тонн эквивалента СО2 в 2019 году, что на 30 млн тонн больше, чем у членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Массовые масштабы выбросов в Китае подчеркивают важность стремления президента Си Цзиньпина достичь пика выбросов углерода к 2030 году и достичь нулевого значения к 2060 году . На Китай приходилось 27 процентов глобальных выбросов. США, второй по величине выброс, внесли 11 процентов, тогда как Индия впервые превзошла Европейский Союз - примерно 6,6 процента от общего количества.

Напомним

Соединенные Штаты Америки и Япония заявили об амбициозных планах по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года.

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