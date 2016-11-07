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Китай надасть Україні 5,2 млн грн на розвиток інклюзивної освіти

Китай надасть Україні 5,2 млн грн на розвиток інклюзивної освіти

Київ • УНН

 • 8245 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Україна та Китай підписали угоду про розвиток інклюзивного освітнього середовища в Україні, відповідно до якого Китай надасть Україні 5,2 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.

“Дружина Президента України, голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко та голова Міжнародної торгової палати Великого Шовкового Шляху Люй Цзяньчжун (Китай) підписали грантовий договір на суму 200 тис. доларів США (еквівалентно 5,2 млн грн.) на розвиток інклюзивного освітнього середовища в Україні”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Україна та Китай підписали договір про розвиток інклюзивного освітнього середовища в Україні.

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