Китай предоставит Украине 5,2 млн грн на развитие инклюзивного образования
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина и Китай подписали соглашение о развитии инклюзивной образовательной среды в Украине, согласно которому Китай предоставит Украине 5,2 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской ОГА.
"Жена Президента Украины, глава Благотворительного Фонда П.Порошенко Марина Порошенко и глава Международной торговой палаты Великого Шелкового Пути Люй Цзяньчжун (Китай) подписали грантовый контракт на сумму 200 тыс. долларов США (эквивалентно 5,2 млн грн.) на развитие инклюзивной образовательной среды в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина и Китай подписали договор о развитии инклюзивной образовательной среды в Украине.