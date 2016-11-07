Китай предоставит Украине 5,2 млн грн на развитие инклюзивного образования

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина и Китай подписали соглашение о развитии инклюзивной образовательной среды в Украине, согласно которому Китай предоставит Украине 5,2 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской ОГА.