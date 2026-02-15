Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островах

Палмерстон, врятований кіт, який був головним мишоловом Міністерства закордонних справ Великої Британії, помер на Бермудських островах, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Кіт, якого взяли з притулку для собак і котів Баттерсі, вийшов на пенсію у 2020 році після чотирьох років служби у Вайтхоллі.

У лютому 2025 року в популярному акаунті в соціальних мережах на ім'я Палмерстона було опубліковано повідомлення про те, що він вийшов з пенсії, щоб розпочати роботу "консультантом зі зв'язків з котами (напівпенсіонером) нового губернатора Бермудських островів".

Оголошуючи про його смерть, у дописі на акаунті Палмерстона X було написано: "Палмерстон, надзвичайний дипломат, мирно помер 12 лютого. "Палмі" був особливим членом команди урядового будинку на Бермудських островах і улюбленим членом сім'ї".

Додамо

Після його виходу на пенсію у 2020 році в листі до сера Саймона Макдональда, постійного заступника міністра закордонних справ та у справах Співдружності, йшлося про те, що кіт хотів би проводити більше часу "подалі від уваги" після того, як насолоджувався "роботою з дому" під час пандемії коронавірусу.

"Я вважаю, що життя стало спокійнішим, тихішим і легшим", – йдеться в листі, підписаному від імені Палмерстона. "Мої 105 000 підписників у Twitter показують, що навіть ті, хто має чотири лапи та хутро, відіграють важливу роль у глобальних зусиллях Великої Британії", – йдеться в листі Палмерстона.

"Я підтримував нашу роботу, будував наші стосунки та відзначав різноманітність нашого персоналу".

Контекст

Видання зауважує, що коти були невід'ємною частиною британського політичного життя протягом десятиліть. У Вінстона Черчилля був кіт на ім'я Нельсон, а Хамфрі був головним мишоловом в Кабінеті міністрів за часів Маргарет Тетчер, Джона Мейджора та недовго Тоні Блера.

Нинішній головний мишолов Даунінг-стріт, Ларрі, цими вихідними святкує 15 років на посаді. Також взятий з притулку для собак і котів Баттерсі, він служив шістьом прем'єр-міністрам і вважається символом наступності в бурхливу політичну епоху.

Неофіційний обліковий запис X віддав шану "старому другу" Ларрі Палмерстону, незважаючи на відео 2019 року, яке демонструвало, здавалося б, ворожі стосунки.