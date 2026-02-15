Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островах

$42.990.00
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14 лютого, 14:24
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Енергетична криза на Кубі змусила організаторів скасувати щорічний фестиваль сигар
14 лютого, 23:17
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
14 лютого, 23:20
Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика
14 лютого, 23:40
Трамп та Нетаньягу погодили стратегію максимального тиску на нафтовий експорт Ірану
15 лютого, 00:01
США готуються до набагато серйознішого рівня ескалації з Іраном, порівняно із конфліктами, що були раніше - Reuters
15 лютого, 01:41
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00
Масниця: історія свята та традиційні страви
13 лютого, 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
12 лютого, 11:15
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 13:50
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
14 лютого, 23:20
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
14 лютого, 08:54
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
13 лютого, 18:43
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
13 лютого, 18:03
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою
13 лютого, 09:44
Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островах

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Великої Британії, помер на Бермудських островах. Він вийшов на пенсію у 2020 році після чотирьох років служби та став консультантом нового губернатора Бермудських островів.

Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островах

Палмерстон, врятований кіт, який був головним мишоловом Міністерства закордонних справ Великої Британії, помер на Бермудських островах, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Кіт, якого взяли з притулку для собак і котів Баттерсі, вийшов на пенсію у 2020 році після чотирьох років служби у Вайтхоллі.

У лютому 2025 року в популярному акаунті в соціальних мережах на ім'я Палмерстона було опубліковано повідомлення про те, що він вийшов з пенсії, щоб розпочати роботу "консультантом зі зв'язків з котами (напівпенсіонером) нового губернатора Бермудських островів".

Оголошуючи про його смерть, у дописі на акаунті Палмерстона X було написано: "Палмерстон, надзвичайний дипломат, мирно помер 12 лютого. "Палмі" був особливим членом команди урядового будинку на Бермудських островах і улюбленим членом сім'ї".

Додамо

Після його виходу на пенсію у 2020 році в листі до сера Саймона Макдональда, постійного заступника міністра закордонних справ та у справах Співдружності, йшлося про те, що кіт хотів би проводити більше часу "подалі від уваги" після того, як насолоджувався "роботою з дому" під час пандемії коронавірусу.

"Я вважаю, що життя стало спокійнішим, тихішим і легшим", – йдеться в листі, підписаному від імені Палмерстона. "Мої 105 000 підписників у Twitter показують, що навіть ті, хто має чотири лапи та хутро, відіграють важливу роль у глобальних зусиллях Великої Британії", – йдеться в листі Палмерстона.

"Я підтримував нашу роботу, будував наші стосунки та відзначав різноманітність нашого персоналу".

Контекст

Видання зауважує, що коти були невід'ємною частиною британського політичного життя протягом десятиліть. У Вінстона Черчилля був кіт на ім'я Нельсон, а Хамфрі був головним мишоловом в Кабінеті міністрів за часів Маргарет Тетчер, Джона Мейджора та недовго Тоні Блера.

Нинішній головний мишолов Даунінг-стріт, Ларрі, цими вихідними святкує 15 років на посаді. Також взятий з притулку для собак і котів Баттерсі, він служив шістьом прем'єр-міністрам і вважається символом наступності в бурхливу політичну епоху.

Неофіційний обліковий запис X віддав шану "старому другу" Ларрі Палмерстону, незважаючи на відео 2019 року, яке демонструвало, здавалося б, ворожі стосунки.

Антоніна Туманова

