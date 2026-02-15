Кот Палмерстон, бывший главный мышелов МИД Британии, умер на Бермудских островах
Киев • УНН
Кот Палмерстон, бывший главный мышелов МИД Великобритании, умер на Бермудских островах. Он вышел на пенсию в 2020 году после четырех лет службы и стал консультантом нового губернатора Бермудских островов.
Палмерстон, спасенный кот, который был главным мышеловом Министерства иностранных дел Великобритании, умер на Бермудских островах, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Кот, которого взяли из приюта для собак и кошек Баттерси, вышел на пенсию в 2020 году после четырех лет службы в Уайтхолле.
В феврале 2025 года в популярном аккаунте в социальных сетях от имени Палмерстона было опубликовано сообщение о том, что он вышел из пенсии, чтобы начать работу "консультантом по связям с котами (полупенсионером) нового губернатора Бермудских островов".
Объявляя о его смерти, в сообщении на аккаунте Палмерстона X было написано: "Палмерстон, выдающийся дипломат, мирно скончался 12 февраля. "Палми" был особым членом команды правительственного дома на Бермудских островах и любимым членом семьи".
Добавим
После его выхода на пенсию в 2020 году в письме к сэру Саймону Макдональду, постоянному заместителю министра иностранных дел и по делам Содружества, говорилось о том, что кот хотел бы проводить больше времени "вдали от внимания" после того, как наслаждался "работой из дома" во время пандемии коронавируса.
"Я считаю, что жизнь стала спокойнее, тише и легче", – говорится в письме, подписанном от имени Палмерстона. "Мои 105 000 подписчиков в Twitter показывают, что даже те, у кого четыре лапы и мех, играют важную роль в глобальных усилиях Великобритании", – говорится в письме Палмерстона.
"Я поддерживал нашу работу, строил наши отношения и отмечал разнообразие нашего персонала".
Контекст
Издание отмечает, что коты были неотъемлемой частью британской политической жизни на протяжении десятилетий. У Уинстона Черчилля был кот по имени Нельсон, а Хамфри был главным мышеловом в Кабинете министров во времена Маргарет Тэтчер, Джона Мейджора и недолго Тони Блэра.
Нынешний главный мышелов Даунинг-стрит, Ларри, в эти выходные празднует 15 лет на посту. Также взятый из приюта для собак и кошек Баттерси, он служил шести премьер-министрам и считается символом преемственности в бурную политическую эпоху.
Неофициальный аккаунт X отдал дань уважения "старому другу" Ларри Палмерстону, несмотря на видео 2019 года, которое демонстрировало, казалось бы, враждебные отношения.