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Кислиця у РБ ООН: зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню

Кислиця у РБ ООН: зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню

Київ • УНН

 • 978329 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Україні діє трирівнева система контролю і нагляду за озброєннями, що постачаються західними партнерами. Про це інформує УНН з посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислиці під час засідання Ради Безпеки.

Цитата

“Парламентський контроль забезпечується тимчасовою спеціальною комісією. Президент реалізує свої повноваження через РНБО. На урядовому рівні Міноборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами здійснюють безпосередній контроль та моніторинг поставок озброєнь в Україну та руху міжнародної технічної допомоги”, — сказав він.

Таким чином Кислиця відповів на звинувачення росії у нібито потраплянні західної зброї з України в треті країни.

Він додав, що москва, аби видаватися переконливою, “загортає брехню в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри — все це має надати фейкам вигляду фактів”. Кислиця зазначив, що росія ще на початку вересня озвучувала в Радбезі ООН подібні звинувачення, але після цього ЗСУ розпочали операцію зі звільнення сходу та півдня країни.

"Це є найпотужнішим і найпереконливішим доказом того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню — допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території, — наголосив Кислиця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “росії необхідна депутінізація та денуклеаризація територій після неминучої поразки” — Кислиця в Радбезі ООН

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