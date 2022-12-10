Кислиця у РБ ООН: зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Україні діє трирівнева система контролю і нагляду за озброєннями, що постачаються західними партнерами. Про це інформує УНН з посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислиці під час засідання Ради Безпеки.
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“Парламентський контроль забезпечується тимчасовою спеціальною комісією. Президент реалізує свої повноваження через РНБО. На урядовому рівні Міноборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами здійснюють безпосередній контроль та моніторинг поставок озброєнь в Україну та руху міжнародної технічної допомоги”, — сказав він.
Таким чином Кислиця відповів на звинувачення росії у нібито потраплянні західної зброї з України в треті країни.
Він додав, що москва, аби видаватися переконливою, “загортає брехню в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри — все це має надати фейкам вигляду фактів”. Кислиця зазначив, що росія ще на початку вересня озвучувала в Радбезі ООН подібні звинувачення, але після цього ЗСУ розпочали операцію зі звільнення сходу та півдня країни.
"Це є найпотужнішим і найпереконливішим доказом того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню — допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території, — наголосив Кислиця.
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