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“росії необхідна депутінізація та денуклеаризація територій після неминучої поразки” — Кислиця в Радбезі ООН

“росії необхідна депутінізація та денуклеаризація територій після неминучої поразки” — Кислиця в Радбезі ООН

Київ • УНН

 • 1662943 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Після неминучої поразки у війні проти України — в росії має відбутися депутінізація та денуклеаризація територій. Таку думку на засіданні Ради Безпеки ООН висловив постійний представник України Сергій Кислиця, передає УНН.

Цитата

“Відзначивши річницю Будапештського меморандуму ракетним ударом по Україні, який відбувся 5 грудня, кремль остаточно показав, що не має ні моральних, ні юридичних підстав володіти ядерною зброєю”, — наголосив Кислиця.

Деталі

Він нагадав, що пострадянська трансформація в росії за президенства Бориса Єльцина не була підкріплена декомунізацією та демонтажем авторитарного стилю керування. Це, за словами представника України, призвело до “путінізму замість демократії”.

Проте цього разу світ має засвоїти урок, щоб не допустити повторення трагедій. Наразі міжнародне співтовариство має розпочати “розгляд модальностей постпутінських домовленостей з москвою”.

“Домовленостей, які мають передбачати новий Будапештський меморандум, що повинен бути підписаний москвою в контексті її денуклеаризації. Поки що невідомо, як скоро після її воєнної поразки, і ким може бути підписаний цей документ від імені території з адміністративним центром у москві. Така домовленість потребуватиме надійних партнерів, а ні путін, ні будь-хто з його оточення не можуть вважатися такими, що заслуговують на довіру”, — продовжив Кислиця.

Він наголосив, що Україна чинить опір не мирним переговорам, а спробам москви стерти Українську державу з землі.

Україна протистоїть російській стратегії виграти час під виглядом “мирних зусиль” для поповнення свого військового арсеналу, розбудови опорних пунктів на окупованих територіях та підготовки до нового нападу.

За словами Кислиці, Київ не має жодних ілюзій щодо готовності росії до миру.

“Нині це мілітаризоване і з промитими мізками суспільство, яким керують воєнні злочинці і яке виховується в ненависті”, — наголосив він.

Кислиця підкреслив, що москва має бути позбавлена можливості виробляти ракети, фінансувати військову активність в Україні, погрожувати світу брязканням зброєю.

Він також закликав продовжити пошук можливостей позбавити росію доходів від викопного палива, які використовуються для фінансування війни.

Доповнення

Постійний представник росії в ООН василь небензя на засіданні Радбезу ООН заявив, що бачить “загрозу, яка походить від України”. За його словами, якщо її не “вдасться усунути миром — росія це зробить військовим шляхом”.

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