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"россии необходима депутинизация и денуклеаризация территорий после неизбежного поражения" - Кислица в Совбезе ООН

"россии необходима депутинизация и денуклеаризация территорий после неизбежного поражения" - Кислица в Совбезе ООН

Киев • УНН

 • 1662940 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. После неизбежного поражения в войне против Украины — в россии должна произойти депутинизация и денуклеаризация территорий. Такое мнение на заседании Совета Безопасности ООН высказал постоянный представитель Украины Сергей Кислица, передает УНН.

Цитата

“Отметив годовщину Будапештского меморандума ракетным ударом по Украине, состоявшемуся 5 декабря, кремль окончательно показал, что не имеет ни моральных, ни юридических оснований владеть ядерным оружием”, — подчеркнул Кислица.

Детали

Он напомнил, что постсоветская трансформация в россии по президентства Бориса Ельцина не была подкреплена декоммунизацией и демонтажем авторитарного стиля управления. Это, по словам представителя Украины, привело к “путинизму вместо демократии”.

Однако на этот раз мир должен извлечь урок, чтобы не допустить повторения трагедий. Теперь международное сообщество должно начать “рассмотрение модальностей постпутинских договоренностей с москвой”.

“Договоренностей, которые должны предусматривать новый Будапештский меморандум, что должен быть подписан москвой в контексте ее денуклеаризации. Пока неизвестно, как скоро после ее военного поражения, и кем может быть подписан этот документ от имени территории с административным центром в москве. Такая договоренность потребует надежных партнеров, а ни путин, ни любой из его окружения не могут считаться заслуживающим доверия”, — продолжил Кислица.

Он подчеркнул, что Украина сопротивляется не мирным переговорам, а попыткам москвы стереть Украинское государство с земли.

Украина противостоит российской стратегии выиграть время под видом “мирных усилий” для пополнения своего военного арсенала, развития опорных пунктов на оккупированных территориях и подготовки к новому нападению.

По словам Кислицы, Киев не питает никаких иллюзий относительно готовности россии к миру.

“Сейчас это милитаризованное и с промытыми мозгами общество, которым руководят военные преступники и воспитывающееся в ненависти”, — подчеркнул он.

Кислица подчеркнул, что москва должна быть лишена возможности производить ракеты, финансировать военную активность в Украине, угрожать миру бряцанием оружием.

Он также призвал продолжить поиск возможностей избавить россию доходов от ископаемого топлива, используемых для финансирования войны.

Дополнение

Постоянный представитель россии в ООН василий небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что видит “угрозу, происходящую от Украины”. По его словам, если ее не “удастся устранить миром — россия это сделает военным путем”.

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