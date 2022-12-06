Постпред рф в ООН заявив про "загрозу від України" і пригрозив усунути її "військовим шляхом"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Постійний представник росії в ООН василь небензя на засіданні Радбезу ООН заявив, що бачить "загрозу, яка походить від України". За його словами, якщо її не "вдасться усунути миром — росія це зробить військовим шляхом", передає УНН.
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"Якщо ці цілі (цілі повномасштабного вторгнення росії в Україну — ред.) не вдасться досягти мирним шляхом, перетворивши Україну на “нормальну, добросусідську державу”, з якої не виходитиме загроза росії, значить, цю мету буде досягнуто шляхом військовим", - заявив небензя.
Додамо
Представник України в ООН Сергій Кислиця різко відповів представнику росії василю небензі, який "звалив" із засідання Ради безпеки, а також - ще й потролив його в Twitter.