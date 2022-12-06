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Постпред рф в ООН заявил об "угрозе от Украины" и пригрозил устранить ее "военным путем"

Постпред рф в ООН заявил об "угрозе от Украины" и пригрозил устранить ее "военным путем"

Киев • УНН

 • 3042721 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Постоянный представитель россии в ООН василий небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что видит "угрозу, исходящую от Украины". По его словам, если ее не "удастся устранить миром — россия это сделает военным путём", передает УНН.

Цитата

"Если эти цели (цели полномасштабного вторжения россии в Украину — ред.) не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в “нормальное, добрососедское государство”, из которого не будет исходить угроза рф, значит, эта цель будет достигнута путем военным", - заявил Небензя.

Добавим

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица резко ответил представителю рф василию небензе, который "свалил" с заседания Совбеза, а кроме того - еще и потролил его в Twitter.

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