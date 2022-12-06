Оставили Херсон, оставьте и Совбез: Кислица резко ответил представителю РФ и еще потролил его в Twitter

Цитата

"Небензя выступил и сказал что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать?" Отступать так отступать! Оставили Херсон, оставьте и РадБез, Небензя!" P.S. И нечего жаловаться на народное твит-творчество украинцев вдохновляющее и меня", - написал Кислица в Twitter и добавил мем с изображением представителя рф.

Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? «Отступать да отступать! Оставили Херсон, оставьте и РадБез, Небензя!»P.S. И нечего жаловаться на вдохновляющее и народное твит-творчество украинцев pic.twitter.com/GuOW7LAAJG

Напомним

василий небензя уже не впервые убегает с заседания Совбеза ООН, чтобы не слышать острых выступлений представителя Украины. Что интересно – Сергей Кислица всегда ярко реагирует на выступления представителя рф. Однажды представитель Украины даже выставил фотографию со средним пальцем.