Залишили Херсон, залишите і Радбез: Кислиця різко відповів представнику рф та ще й потролив його у Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Представник України в ООН Сергій Кислиця різко відповів представнику рф василю небензі, який "звалив" із засідання Радбезу, а крім того - ще й потролив його у Twitter, передає УНН.
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"Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? "Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!" P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців яка надихає і мене", - написав Кислиця у Twitter і додав мем із зображенням представника рф.
Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? «Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців яка надихає і мене pic.twitter.com/GuOW7LAAJG— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 6, 2022
Нагадаємо
василь небезня вже не вперше втікає із засідання Радбезу ООН, аби не чути гострих виступів представника України. Що цікаво - Сергій Кислиця завжди яскраво реагує на виступи представника рф. Одного разу представник України навтіь виставив світлину із середнім пальцем.