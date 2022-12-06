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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Залишили Херсон, залишите і Радбез: Кислиця різко відповів представнику рф та ще й потролив його у Twitter

Залишили Херсон, залишите і Радбез: Кислиця різко відповів представнику рф та ще й потролив його у Twitter

Київ • УНН

 • 1919429 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Представник України в ООН Сергій Кислиця різко відповів представнику рф василю небензі, який "звалив" із засідання Радбезу, а крім того - ще й потролив його у Twitter, передає УНН

Цитата

"Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? "Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!" P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців яка надихає і мене", - написав Кислиця у Twitter і додав мем із зображенням представника рф.

Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? «Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців яка надихає і мене pic.twitter.com/GuOW7LAAJG

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 6, 2022

Нагадаємо

василь небезня вже не вперше втікає із засідання Радбезу ООН, аби не чути гострих виступів представника України. Що цікаво - Сергій Кислиця завжди яскраво реагує на виступи представника рф. Одного разу представник України навтіь виставив світлину із середнім пальцем.

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