Залишили Херсон, залишите і Радбез: Кислиця різко відповів представнику рф та ще й потролив його у Twitter

Цитата

"Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? "Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!" P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців яка надихає і мене", - написав Кислиця у Twitter і додав мем із зображенням представника рф.

Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? «Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців яка надихає і мене pic.twitter.com/GuOW7LAAJG

Нагадаємо

василь небезня вже не вперше втікає із засідання Радбезу ООН, аби не чути гострих виступів представника України. Що цікаво - Сергій Кислиця завжди яскраво реагує на виступи представника рф. Одного разу представник України навтіь виставив світлину із середнім пальцем.