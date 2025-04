Кислиця середнім пальцем відреагував на виступ постпреда росії в ООН

Цитата

"Слухати, як це було сьогодні, посланника путлера в Радбезі ООН – один із найжахливіших моїх обов’язків. Навіть знаючи, що його місце в пеклі вічне, сьогоднішній (23 листопада – ред.) терористичний напад путлера на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів. У пеклі буде "плач і скрегіт зубів", але не буде покаяння", – написав Кислиця.

На Радбезі ООН представник росії василь небензя звинуватив ЗСУ у тому, що через них під час російських ракетних атак страждають мирні жителі. Нібито українські ракети, які збилися з курсу, влучають у цілі, які “росія не збиралася вражати”.

Listening putler’s envoy in UNSC, like today, is one of my most dreadful duties. Even knowing that his place in hell is eternal, today’s terrorist attack of putler on Ukraine leaves me no diplomatic options. There will be “weeping and gnashing of teeth” in hell but no repentance. https://t.co/KNdE1NwCXV pic.twitter.com/R8Sa1StyTd

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 23, 2022

Президент України Володимир Зеленський сказав, що крісло країни-терориста росії в Раді Безпеки ООН досі окуповане.