Кислица средним пальцем отреагировал на выступление постпреда россии в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter отреагировал на выступление российского коллеги во время Совбеза ООН фотографией со средним пальцем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кислицы.
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"Слушать, как это было сегодня, посланника путлера в Совбезе ООН – одно из самых ужасных моих обязанностей. Даже зная, что его место в аду вечное, сегодняшнее (23 ноября – ред.) террористическое нападение путлера на Украину не оставляет мне дипломатических вариантов. В аду будет "плач и скрежет зубов", но не будет покаяния", – написал Кислица.
Добавим
На Совбезе ООН представитель россии василь небензя обвинил ВСУ в том, что из-за них во время российских ракетных атак страдают мирные жители. Якобы украинские ракеты, которые сбились с курса, попадают в цели, которые “россия не собиралась поражать”.
Listening putler’s envoy в UNSC, как сейчас, is one of my most dreadful duties. Все знает, что его место в hell is eternal, today s terrorist attack of putler on Ukraine leaves me no diplomatic options. The will be “weeping and gnashing of teeth” in hell but no repentance. https://t.co/KNdE1NwCXVpic.twitter.com/R8Sa1StyTd—Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 23, 2022
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что кресло страны-террориста россии в Совете Безопасности ООН до сих пор оккупировано.