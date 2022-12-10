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Кислица в СБ ООН: оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению

Киев • УНН

 • 978329 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Украине действует трехуровневая система контроля и надзора за вооружениями, поставляемыми западными партнерами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы во время заседания Совета Безопасности.

Цитата

“Парламентский контроль обеспечивается временной специальной комиссией. Президент реализует свои полномочия через СНБО. На правительственном уровне Минобороны и ВСУ совместно с иностранными партнерами осуществляют непосредственный контроль и мониторинг поставок вооружений в Украину и движения международной технической помощи”, — сказал он.

Таким образом Кислица ответил на обвинение россии в якобы попадании западного оружия из Украины в третьи страны.

Он добавил, что москва, чтобы казаться убедительной, “заворачивает ложь в многочисленные термины и названия, технические характеристики и цифры — все это должно предоставить фейкам вида фактов”. Кислица отметил, что россия еще на начале сентября озвучивала в Совбезе ООН подобные обвинения, но после этого ВСУ начали операцию по освобождению востока и юга страны.

"Это является самым мощным и самым убедительным доказательством того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению — помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории, — подчеркнул Кислица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “россии необходима депутинизация и денуклеаризация территорий после неизбежного поражения” — Кислица в Совбезе ООН

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