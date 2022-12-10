Кислица в СБ ООН: оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению

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“Парламентский контроль обеспечивается временной специальной комиссией. Президент реализует свои полномочия через СНБО. На правительственном уровне Минобороны и ВСУ совместно с иностранными партнерами осуществляют непосредственный контроль и мониторинг поставок вооружений в Украину и движения международной технической помощи”, — сказал он.

Таким образом Кислица ответил на обвинение россии в якобы попадании западного оружия из Украины в третьи страны.

Он добавил, что москва, чтобы казаться убедительной, “заворачивает ложь в многочисленные термины и названия, технические характеристики и цифры — все это должно предоставить фейкам вида фактов”. Кислица отметил, что россия еще на начале сентября озвучивала в Совбезе ООН подобные обвинения, но после этого ВСУ начали операцию по освобождению востока и юга страны.

"Это является самым мощным и самым убедительным доказательством того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению — помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории, — подчеркнул Кислица.

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