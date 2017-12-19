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Кіровоградщина в 2018 році прийматиме Чемпіонат Європи з бейсболу

Кіровоградщина в 2018 році прийматиме Чемпіонат Європи з бейсболу

Київ • УНН

 • 12986 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 грудня. УНН. У 2018 році Кіровоградська область прийматиме Чемпіонат Європи з бейсболу. Про це повідомила прес-служба ОДА, передає УНН.

"Рішенням Європейської конфедерації бейсболу у 2018 році Чемпіонат Європи з бейсболу у групі C надано право приймати Кропивницькому. За роки незалежності місто і область прийматимуть чемпіонат такого рівня вперше", - повідомили в прес-службі.

Також в прес-службі додали, що голова облдержадміністрації дав завдання керівникам профільних управлінь підготувати пропозиції щодо приведення стадіону до міжнародних стандартів та фінансування заходів з підготовки до чемпіонату.

Як повідомляв УНН, молодіжна збірна України тріумфувала на чемпіонаті Європи з бейсболу.

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