Кіровоградщина в 2018 році прийматиме Чемпіонат Європи з бейсболу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 грудня. УНН. У 2018 році Кіровоградська область прийматиме Чемпіонат Європи з бейсболу. Про це повідомила прес-служба ОДА, передає УНН.
"Рішенням Європейської конфедерації бейсболу у 2018 році Чемпіонат Європи з бейсболу у групі C надано право приймати Кропивницькому. За роки незалежності місто і область прийматимуть чемпіонат такого рівня вперше", - повідомили в прес-службі.
Також в прес-службі додали, що голова облдержадміністрації дав завдання керівникам профільних управлінь підготувати пропозиції щодо приведення стадіону до міжнародних стандартів та фінансування заходів з підготовки до чемпіонату.
Як повідомляв УНН, молодіжна збірна України тріумфувала на чемпіонаті Європи з бейсболу.