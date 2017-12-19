Кировоградская область в 2018 году будет принимать Чемпионат Европы по бейсболу
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 декабря. УНН. В 2018 году Кировоградская область будет принимать Чемпионат Европы по бейсболу. Об этом сообщила пресс-служба ОГА, передает УНН.
"Решением Европейской конфедерации бейсбола в 2018 году Чемпионат Европы по бейсболу в группе C предоставлено право принимать Кропивницкому. За годы независимости город и область будут принимать чемпионат такого уровня впервые", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что председатель облгосадминистрации дал задание руководителям профильных управлений подготовить предложения по приведению стадиона с международными стандартами и финансирование мероприятий по подготовке к чемпионату.
Как сообщал УНН, молодежная сборная Украины победила на чемпионате Европы по бейсболу.