У Франції зафіксували першу смерть від кору
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Молода жінка померла від кору в лікарні у місті Пуатьє. Про це повідомив у вівторок регіональний орган охорони здоров'я (ARS) у Бордо, передає УНН з посиланням на The Local.
За даними медиків, 32-річна жінка не була щеплена проти вірусу. 1 лютого її доправили до лікарні, потому швидко до інтенсивної терапії, але врятувати хвору не вдалось.
Протягом цього року від спалаху кору постраждав регіон Нувель-Аккітайн, де зареєстровано 269 підтверджених випадків, з них 66 людей були доправлені до лікарні для лікування. Близько чверті госпіталізованих лікували в умовах інтенсивної терапії.
Ці цифри свідчать про стрибок приблизно на 50% у числі випадків кору з 24 січня, коли востаннє влада випустила дані.
Французькі медики заявили, що смерть жінки підкреслила важливість вакцинації проти кору і попросила громадськість перевірити свої медичні записи, щоб переконатися, що вони є.
“Це єдиний спосіб зупинити епідемію”, — заявили вони, нагадавши громадськості, що “не існує ліків від цієї хвороби”, яка є дуже заразною.
“Кір не є доброякісним захворюванням, особливо для дітей, і може призвести до дихальних та неврологічних ускладнень, які можуть мати серйозні наслідки”, — заявив регіональний орган охорони здоров’я (ARS).
Лікарі в Пуатьєрі вважають, що щонайменше п’ятьох людей, госпіталізованих до них, заразилися вірусом, вступивши в контакт з іншим пацієнтом.
Влада стурбована тим, що швидкість вакцинації в районі Нувель-Аккітане занадто низька, щоб впоратися з епідемією. Вважається, що від 70 до 81 відсотка населення вакциновано, але рівень, рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я, становить 95%.
У Франції дітей у віці від 12 до 18 місяців вакцинують від кору, паротиту та краснухи. Загалом, новий закон у Франції зобов’язує вакцинувати дітей проти 11 захворювань.
Нагадаємо, в Україні з початку року зареєстровано вже 5 летальних випадків від кору.