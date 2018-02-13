Во Франции зафиксировали первую смерть от кори
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Молодая женщина умерла от кори в больнице в городе Пуатье. Об этом сообщил во вторник региональный орган здравоохранения (ARS) в Бордо, передает УНН со ссылкой на The Local.
По данным медиков, 32-летняя женщина не была привита против вируса. 1 февраля ее доставили в больницу, потом быстро в интенсивную терапии, но спасти больную не удалось.
В течение этого года от вспышки кори пострадал регион Нувель-Аккитайн, где зарегистрировано 269 подтвержденных случаев, из них 66 человек были доставлены в больницу для лечения. Около четверти госпитализированных лечили в условиях интенсивной терапии.
Эти цифры свидетельствуют о прыжке примерно на 50% в числе случаев кори с 24 января, когда последний раз власти выпустили данные.
Французские медики заявили, что смерть женщины подчеркнула важность вакцинации против кори и попросили общественность проверить свои медицинские записи, чтобы убедиться, что они есть.
"Это единственный способ остановить эпидемию", - заявили они, напомнив общественности, что "не существует лекарства от этой болезни", которая является очень заразной.
"Корь не является доброкачественным заболеванием, особенно для детей, и может привести к дыхательным и неврологических осложнениям, которые могут иметь серьезные последствия", - заявил региональный орган здравоохранения (ARS).
Врачи в Пуатьери считают, что как минимум пять госпитализированных человек заразились вирусом, вступив в контакт с другим пациентом.
Власти обеспокоены тем, что скорость вакцинации в районе Нувель-Аккитане слишком низкая, чтобы справиться с эпидемией. Считается, что от 70 до 81 процента населения вакцинировано, но уровень, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, составляет 95 процентов.
Во Франции детей в возрасте от 12 до 18 месяцев вакцинируют от кори, паротита и краснухи. В общем, новый закон во Франции обязывает вакцинировать детей против 11 заболеваний.
Напомним, в Украине с начала года зарегистрировано уже 5 летальных случаев от кори.