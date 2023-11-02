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Кіпр приєднався до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Київ • УНН

 • 151870 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кіпр став 30-ю країною, яка приєдналася до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Кіпр приєднався до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Цитата

«Вдячний Кіпру за приєднання до Вільнюської декларації «Групи семи» щодо гарантій безпеки для України. Кіпр став 30-ю країною, що приєдналася. Дякую особисто Президенту Нікосу Хрістодулідесу. Ми продовжимо разом зміцнювати європейську безпеку та поглиблювати двосторонню співпрацю», - написав Зеленський в Х (Twitter).

Доповнення

У липні країни G7 погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України. Документ має назву "Спільна декларація про підтримку України", він відкритий для підписання будь-якими країнами.

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