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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кипр присоединился к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 151870 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кипр стал 30-й страной, которая присоединилась к Вильнюсской декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Кипр присоединился к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины

Цитата

«Благодарен Кипру за присоединение к Вильнюсской декларации «Группы семи» о гарантиях безопасности для Украины. Кипр стал 30-й страной, которая присоединилась. Спасибо лично Президенту Никосу Христодулидесу. Мы продолжим вместе укреплять европейскую безопасность и углублять двустороннее сотрудничество», - написал Зеленский в Х (Twitter).

Дополнение

В июле страны G7 согласовали декларацию по гарантиям безопасности для Украины. Документ называется "Совместная декларация о поддержке Украины", он открыт для подписания любыми странами.

Украинские Национальные Новости

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