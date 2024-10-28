Кіпера обрали головою футбольної асоціації Одещини
Київ • УНН
Олега Кіпера, голову Одеської облдержадміністрації, обрано новим керівником обласної футбольної асоціації. Рішення було прийнято під час VII Конференції за результатами голосування делегатів.
В Одеській обласній футбольній асоціації новий керівник. Ним став очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Кіпера обрали головою Одеської обласної футбольної асоціації у ході VII Конференції, за результатами головування її делегатів.
Довідка
Одеська обласна футбольна асоціація — обласна громадська спортивна спілка, заснована 21 листопада 1991 року. Є колективним членом Української асоціації футболу. Головна мета її діяльності — сприяння розвитку та популяризації футболу в Одеській області.