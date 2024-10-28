Кипера избрали председателем футбольной ассоциации Одесской области
Киев • УНН
Олег Кипер, председатель Одесской облгосадминистрации, избран новым руководителем областной футбольной ассоциации. Решение было принято во время VII Конференции по результатам голосования делегатов.
В Одесской областной футбольной ассоциации новый руководитель. Им стал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Кипера избрали председателем Одесской областной футбольной ассоциации в ходе VII Конференции, по результатам председательства ее делегатов.
Справка
Одесская областная футбольная ассоциация - областной общественный спортивный союз, основанный 21 ноября 1991 года. Является коллективным членом Украинской ассоциации футбола. Главная цель ее деятельности - содействие развитию и популяризации футбола в Одесской области.