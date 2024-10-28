Кипера избрали председателем футбольной ассоциации Одесской области

В Одесской областной футбольной ассоциации новый руководитель. Им стал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Кипера избрали председателем Одесской областной футбольной ассоциации в ходе VII Конференции, по результатам председательства ее делегатов.

Справка

Одесская областная футбольная ассоциация - областной общественный спортивный союз, основанный 21 ноября 1991 года. Является коллективным членом Украинской ассоциации футбола. Главная цель ее деятельности - содействие развитию и популяризации футбола в Одесской области.