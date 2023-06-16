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Кіпер відвідав постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки рф по Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер відвідав одну з лікарень Одеси, в якій лікуються постраждалі внаслідок нічної ракетної атаки росіян по місту, що відбулась 14 червня, передає УНН із посиланням на Одеську ОВА.

Кіпер відвідав постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки рф по Одесі

Деталі

За даними ОВА, у медзакладі знаходяться 4 постраждалих зі сполученою опіковою травмою, троє з яких перебувають у складному стані без негативної динаміки.

Стан одного пацієнта – стабільний, середнього ступеня тяжкості. Постраждалі – працівники складу одного з торгівельних центрів.

Додамо

Під час візиту очільник області поспілкувався із постраждалими, керівництвом та медичними працівниками лікарні, а також профільними Департаментами охорони здоровʼя. Обговорили можливість подальшого високотехнологічного лікування та реабілітації поранених за кордоном у спеціалізованій клініці Австрії, додали в ОВА.

Як повідомили в ОВА, інші 9 постраждалих внаслідок нічної атаки росіян, станом на сьогодні, виписані з лікарень та знаходяться на амбулаторному лікуванні.

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