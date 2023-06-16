Кіпер відвідав постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки рф по Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер відвідав одну з лікарень Одеси, в якій лікуються постраждалі внаслідок нічної ракетної атаки росіян по місту, що відбулась 14 червня, передає УНН із посиланням на Одеську ОВА.
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За даними ОВА, у медзакладі знаходяться 4 постраждалих зі сполученою опіковою травмою, троє з яких перебувають у складному стані без негативної динаміки.
Стан одного пацієнта – стабільний, середнього ступеня тяжкості. Постраждалі – працівники складу одного з торгівельних центрів.
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Під час візиту очільник області поспілкувався із постраждалими, керівництвом та медичними працівниками лікарні, а також профільними Департаментами охорони здоровʼя. Обговорили можливість подальшого високотехнологічного лікування та реабілітації поранених за кордоном у спеціалізованій клініці Австрії, додали в ОВА.
Як повідомили в ОВА, інші 9 постраждалих внаслідок нічної атаки росіян, станом на сьогодні, виписані з лікарень та знаходяться на амбулаторному лікуванні.