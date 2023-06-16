Кипер посетил пострадавших в результате ночной ракетной атаки рф по Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер посетил одну из больниц Одессы, в которой лечатся пострадавшие в результате ночной ракетной атаки россиян по городу, которая состоялась 14 июня, передает УНН со ссылкой на Одесскую ОВА.
Детали
По данным ОВА, в медучреждении находятся 4 пострадавших с сочетанной ожоговой травмой, трое из которых находятся в сложном состоянии без негативной динамики.
Состояние одного пациента – стабильное, средней степени тяжести. Пострадавшие – работники склада одного из торговых центров.
Добавим
Во время визита глава области пообщался с пострадавшими, руководством и медицинскими работниками больницы, а также профильными Департаментами здравоохранения. Обсудили возможность дальнейшего высокотехнологичного лечения и реабилитации раненых за рубежом в специализированной клинике Австрии, добавили в ОГА.
Как сообщили в ОВА, остальные 9 пострадавших в результате ночной атаки россиян, по состоянию на сегодня, выписаны из больниц и находятся на амбулаторном лечении.