Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 94, понад 200 осіб зникли безвісті

Уряд країни подвоїв кількість військовослужбовців, розгорнутих у зоні стихійного лиха, до близько 4600, щоб підтримати пошуково-рятувальні команди на місцях. Перші 72 години вважаються вирішальними у пошуку тих, хто вижив, після чого шанси на виживання різко падають. Рятувальники працюють цілодобово, щоб знайти тих, хто вижив, принаймні через чотири дні після потужного землетрусу, що стався у понеділок.

Про це передає УНН із посиланням на Суспільне телерадіомовлення Японії.

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Префектура Ісікава оприлюднила імена та вік 222 осіб, чия безпека та місцезнаходження, станом на 14:00, 5 січня були невідомі. Згідно з інформацією японських ЗМІ, кількість загиблих в результаті потужного землетрусу, зросла до 94.

Як повідомило інформаційне агентство Kyodo з посиланням на мера, у сильно постраждалому прибережному місті Вадзіма під уламками зруйнованих будинків досі перебувають близько 100 людей. Гори уламків, пошкоджені дороги, зсуви та поштовхи ускладнювали роботу пошуково-рятувальних груп.

Наразі відомо, що японський уряд уряд подвоїв кількість солдатів, направлених у зону лиха, до 4600 для підтримки екстрених служб.

У найбільш постраждалій префектурі Ісікава близько 160 людей все ще відрізані від зовнішнього світу через пошкоджені дороги. Повідомляється, що електроенергія припинена у приблизно в 27 000 домогосподарств, а водопостачання - в 68 000 домогосподарств.

За даними місцевої влади, понад 30 000 людей все ще перебувають у сотнях притулків.

Також важливо зазначити, що з моменту новорічного землетрусу магнітудою 7,6 в регіоні Японського моря сталося понад 150 афтершоків.

Нагадаємо

Біля західного узбережжя японського острова Хонсю стався землетрус магнітудою 7,6 на глибині 10 кілометрів.

Ще один сильний афтершоковий землетрус стався в центральній частині Японії. За даними національного метеорологічного управління країни, магнітуда становила 5,5.

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