Число жертв землетрясения в Японии возросло до 94, более 200 человек пропали без вести

Правительство страны удвоило количество военнослужащих, развернутых в зоне стихийного бедствия, до около 4600, чтобы поддержать поисково-спасательные команды на местах. Первые 72 часа считаются решающими в поиске выживших, после чего шансы на выживание резко падают. Спасатели работают круглосуточно, чтобы найти выживших, по крайней мере через четыре дня после мощного землетрясения, произошедшего в понедельник. Об этом передает УНН с ссылкой на Общественное телерадиовещание Японии.

Детали

Префектура Исикава обнародовала имена и возраст 222 человек, чья безопасность и местонахождение, по состоянию на 14:00, 5 января были неизвестны. Согласно информации японских СМИ, количество погибших в результате мощного землетрясения, возросло до 94.

Как сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на мэра, в сильно пострадавшем прибрежном городе Вадзима под обломками разрушенных домов до сих пор находятся около 100 человек. Горы обломков, поврежденные дороги, оползни и толчки затрудняли работу поисково-спасательных групп.

Известно, что японское правительство правительство удвоило количество солдат, направленных в зону бедствия, до 4600 для поддержки экстренных служб.

В наиболее пострадавшей префектуре Исикава около 160 человек все еще отрезаны от внешнего мира из-за поврежденных дорог. По данным Kyodo, электроэнергия прекращена у примерно в 27 000 домохозяйств, а водоснабжение - в 68 000 домохозяйств.

По данным местных властей, более 30 000 человек все еще находятся в сотнях приютов.

Также важно отметить, что с момента новогоднего землетрясения магнитудой 7,6 в регионе Японского моря произошло более 150 афтершоков.

Напомним,

У западного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,6 на глубине 10 километров.

Еще одно сильное афтершоковое землетрясение произошло в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда составила 5,5.

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