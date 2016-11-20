Кількість жертв залізничної катастрофи в Індії зросла до 96 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Щонайменше 96 осіб загинули внаслідок залізничної катастрофи в Індії, передає УНН з посиланням на AFP.
"Кількість загиблих збільшилась, і наразі це 96 осіб", - зазначив очільник поліції.
У неділю зранку 20 листопада, в штаті Утар Прадеш зійшли з рейок 14 вагонів швидкого потяга. Причини аварії поки невідомі.
Зазначимо, що на індійських залізницях, щодня перевозять десятки мільйонів пасажирів, подібні катастрофи не рідкість.
Нагадаємо, десятки людей загинули в залізничній катастрофі в Індії.