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Кількість жертв залізничної катастрофи в Індії зросла до 96 осіб

Кількість жертв залізничної катастрофи в Індії зросла до 96 осіб

Київ • УНН

 • 8433 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Щонайменше 96 осіб загинули внаслідок залізничної катастрофи в Індії, передає УНН з посиланням на AFP.

"Кількість загиблих збільшилась, і наразі це 96 осіб", - зазначив очільник поліції.

У неділю зранку 20 листопада, в штаті Утар Прадеш зійшли з рейок 14 вагонів швидкого потяга. Причини аварії поки невідомі.

Зазначимо, що на індійських залізницях, щодня перевозять десятки мільйонів пасажирів, подібні катастрофи не рідкість.

Нагадаємо, десятки людей загинули в залізничній катастрофі в Індії.

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