Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии возросло до 96 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. По меньшей мере 96 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в Индии, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Количество погибших увеличилось, и сейчас это 96 человек", - отметил глава полиции.
В воскресенье утром 20 ноября, в штате Уттар-Прадеш сошли с рельсов 14 вагонов скорого поезда. Причины аварии пока неизвестны.
Отметим, что на индийских железных дорогах, ежедневно перевозят десятки миллионов пассажиров, подобные катастрофы не редкость.
Напомним, десятки человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии.