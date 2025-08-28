$41.320.08
Ексклюзив
07:27 • 4262 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 11086 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 21074 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 55608 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 37858 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 60550 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 152785 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 87682 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53638 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 66450 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Кількість жертв нічної атаки рф у Києві зросла до 13, ще 10 зниклі безвісти - МВС

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Рятувальники виявили ще три тіла під завалами багатоповерхівки у Києві, збільшивши кількість жертв російської атаки до 13 осіб. Серед загиблих троє дітей віком 2, 14 та 17 років, ще 10 людей зникли безвісти.

Кількість жертв нічної атаки рф у Києві зросла до 13, ще 10 зниклі безвісти - МВС

Внаслідок нічної атаки рф на Київ відомо про вже 13 загиблих, ще 10 людей вважаються безвісти зниклими, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у четвер, пише УНН.

Рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Кількість жертв нічної російської атаки по столиці зросла до 13 людей. Станом на 10:55 12 осіб загинуло внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, 1 - у Шевченківському

- повідомив Клименко.

"Серед загиблих - троє дітей. За уточненими даними, їх вік - 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє - загинули в лікарні від надскладних травм", - повідомив міністр.

Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими

- написав Клименко.

На місцях ураження, з його слів, тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. "Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх", - зазначив голова МВС.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Дарницький район
Київ