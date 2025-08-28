Кількість жертв нічної атаки рф у Києві зросла до 13, ще 10 зниклі безвісти - МВС

Внаслідок нічної атаки рф на Київ відомо про вже 13 загиблих, ще 10 людей вважаються безвісти зниклими, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у четвер, пише УНН.

Рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Кількість жертв нічної російської атаки по столиці зросла до 13 людей. Станом на 10:55 12 осіб загинуло внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, 1 - у Шевченківському - повідомив Клименко.

"Серед загиблих - троє дітей. За уточненими даними, їх вік - 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє - загинули в лікарні від надскладних травм", - повідомив міністр.

Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими - написав Клименко.

На місцях ураження, з його слів, тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. "Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх", - зазначив голова МВС.