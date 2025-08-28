Кількість жертв нічної атаки рф у Києві зросла до 13, ще 10 зниклі безвісти - МВС
Київ • УНН
Рятувальники виявили ще три тіла під завалами багатоповерхівки у Києві, збільшивши кількість жертв російської атаки до 13 осіб. Серед загиблих троє дітей віком 2, 14 та 17 років, ще 10 людей зникли безвісти.
Внаслідок нічної атаки рф на Київ відомо про вже 13 загиблих, ще 10 людей вважаються безвісти зниклими, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у четвер, пише УНН.
Рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Кількість жертв нічної російської атаки по столиці зросла до 13 людей. Станом на 10:55 12 осіб загинуло внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, 1 - у Шевченківському
"Серед загиблих - троє дітей. За уточненими даними, їх вік - 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє - загинули в лікарні від надскладних травм", - повідомив міністр.
Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими
На місцях ураження, з його слів, тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. "Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх", - зазначив голова МВС.