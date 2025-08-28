$41.320.08
Эксклюзив
07:27 • 6998 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 14855 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 25190 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 59119 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 40832 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 62368 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 157227 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 88190 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53793 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 66614 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Число жертв ночной атаки РФ в Киеве возросло до 13, еще 10 пропали без вести - МВД

Киев • УНН

 • 4004 просмотра

Спасатели обнаружили еще три тела под завалами многоэтажки в Киеве, увеличив число жертв российской атаки до 13 человек. Среди погибших трое детей в возрасте 2, 14 и 17 лет, еще 10 человек пропали без вести.

Число жертв ночной атаки РФ в Киеве возросло до 13, еще 10 пропали без вести - МВД

В результате ночной атаки РФ на Киев известно уже о 13 погибших, еще 10 человек считаются без вести пропавшими, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram в четверг, пишет УНН.

Спасатели в Киеве извлекли из-под завалов еще три тела погибших жителей многоэтажки. Число жертв ночной российской атаки по столице возросло до 13 человек. По состоянию на 10:55 12 человек погибли в результате удара по жилому дому в Дарницком районе, 1 - в Шевченковском

- сообщил Клименко.

"Среди погибших - трое детей. По уточненным данным, их возраст - 2, 14 и 17 лет. Один ребенок деблокирован на месте удара, двое - погибли в больнице от сверхсложных травм", - сообщил министр.

Еще 10 человек считаются без вести пропавшими

- написал Клименко.

На местах поражения, по его словам, продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы. "Кроме экстренных служб, прибыли мобильные подразделения Миграционной службы и сервисного центра, поэтому люди, потерявшие документы, могут быстро подать заявку и восстановить их", - отметил глава МВД.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Дарницкий район
Киев