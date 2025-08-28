Число жертв ночной атаки РФ в Киеве возросло до 13, еще 10 пропали без вести - МВД

В результате ночной атаки РФ на Киев известно уже о 13 погибших, еще 10 человек считаются без вести пропавшими, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram в четверг, пишет УНН.

Спасатели в Киеве извлекли из-под завалов еще три тела погибших жителей многоэтажки. Число жертв ночной российской атаки по столице возросло до 13 человек. По состоянию на 10:55 12 человек погибли в результате удара по жилому дому в Дарницком районе, 1 - в Шевченковском - сообщил Клименко.

"Среди погибших - трое детей. По уточненным данным, их возраст - 2, 14 и 17 лет. Один ребенок деблокирован на месте удара, двое - погибли в больнице от сверхсложных травм", - сообщил министр.

Еще 10 человек считаются без вести пропавшими - написал Клименко.

На местах поражения, по его словам, продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы. "Кроме экстренных служб, прибыли мобильные подразделения Миграционной службы и сервисного центра, поэтому люди, потерявшие документы, могут быстро подать заявку и восстановить их", - отметил глава МВД.