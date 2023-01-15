Кількість загиблих в Дніпрі зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі 20 людей загинули. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"20 невинних жертв...", - написав Резніченко у Telegram.
Доповнення
Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.
У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.
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