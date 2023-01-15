Количество погибших в Днепре возросло до 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 20 человек погибли. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"20 невинных жертв...", - написал Резниченко в Telegram.
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Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.
В Днепре российская ракета попала в жилой дом.
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