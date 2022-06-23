Кількість випадків віспи мавп у всьому світі зросла до понад 3200 – ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про понад 3200 підтверджених випадків віспи мавп та одну смерть у рамках нинішнього спалаху. Про це інформує УНН.
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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив у четвер, що випадки в неендемічних країнах все ще були переважно серед геїв.
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“Передача від людини до людини триває і, ймовірно, недооцінена”, — сказав Тедрос на засіданні комітету з надзвичайних ситуацій Міжнародних медико-санітарних правил (2005).
Зустріч експертів була скликана ВООЗ, щоб вирішити, чи оголошувати віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією.
“Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення” — це найвищий рівень тривоги ВООЗ. Сорок вісім країн повідомили про випадки нинішнього спалаху, який почався в травні.
За словами Тедроса, цього року в Центральній Африці було зафіксовано майже 1500 підозрюваних випадків віспи мавп і 70 смертей.
Глава ВООЗ закликав країни-члени поділитися інформацією про вірус, оскільки це допоможе агентству у досягненні його мети підтримати країни у стриманні передачі вірусу.
Нагадаємо
На Європейський регіон припадає 85% випадків віспи мавп у нинішньому спалаху.