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Кількість випадків віспи мавп у всьому світі зросла до понад 3200 – ВООЗ

Кількість випадків віспи мавп у всьому світі зросла до понад 3200 – ВООЗ

Київ • УНН

 • 137496 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про понад 3200 підтверджених випадків віспи мавп та одну смерть у рамках нинішнього спалаху. Про це інформує УНН.

Деталі

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив у четвер, що випадки в неендемічних країнах все ще були переважно серед геїв.

Цитата

“Передача від людини до людини триває і, ймовірно, недооцінена”, — сказав Тедрос на засіданні комітету з надзвичайних ситуацій Міжнародних медико-санітарних правил (2005).

Зустріч експертів була скликана ВООЗ, щоб вирішити, чи оголошувати віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією.

“Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення” — це найвищий рівень тривоги ВООЗ. Сорок вісім країн повідомили про випадки нинішнього спалаху, який почався в травні.

За словами Тедроса, цього року в Центральній Африці було зафіксовано майже 1500 підозрюваних випадків віспи мавп і 70 смертей.

Глава ВООЗ закликав країни-члени поділитися інформацією про вірус, оскільки це допоможе агентству у досягненні його мети підтримати країни у стриманні передачі вірусу.

Нагадаємо

На Європейський регіон припадає 85% випадків віспи мавп у нинішньому спалаху.

Українські Національні Новини

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