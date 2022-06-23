Количество случаев оспы обезьян во всем мире выросло до более чем 3200 – ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 3200 подтвержденных случаях оспы обезьян и одной смерти в рамках нынешней вспышки. Об этом информирует УНН.
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в четверг, что случаи в неэндемичных странах все еще были преимущественно среди геев.
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“Передача от человека к человека продолжается и, вероятно, недооценена”, — сказал Тедрос на заседании комитета по чрезвычайных ситуаций Международных медико- санитарных правил (2005).
Встреча экспертов была созвана ВОЗ, чтобы решить, будет ли объявлять оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией.
“Чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения’я, что имеет международное значение” — это наивысший уровень тревоги ВОЗ. Сорок восемь стран сообщили о случаях нынешней вспышки, которая началась в мае.
По словам Тедроса, в этом году в Центральной Африке было зафиксировано почти 1500 подозреваемых случаев оспы обезьян и 70 смертей.
Глава ВОЗ призвал страны-члены поделиться информацией о вирусе, поскольку это поможет агентству в достижении его цели поддержать страны в сдерживании передачи вируса.
Напомним
На Европейский регион приходится 85% случаев оспы обезьян в нынешней вспышке.