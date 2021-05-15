Кількість вбитих палестинців внаслідок бойових дій з Ізраїлем зросла до 126

Деталі

Тридцять один із вбитих були неповнолітніми, додає міністерство. Ізраїль заявляє, що більшість жертв є членами терористичних груп або, в деяких випадках, жертвами помилкового ракетного обстрілу ХАМАС.

Контекст

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі. 13 травня, армія Ізраїлю повідомила, що за два дні з сектора Газа випущено не менш як 1600 ракет, Ізраїль атакував близько 600 військових цілей в секторі Газа. Ізраїльська армія також заявила про готовність до наземної операції.

За словами ізраїльських військових, близько 160 літаків одночасно завдали масованого удару по мережі тунелів, виритих угрупованням ХАМАС під Газою близько опівночі, що стало наймасштабнішим ізраїльським ударом з моменту початку бойових дій на початку цього тижня.

В цілому під час цього обстрілу було випущено близько 500 артилерійських снарядів, разом з 50 танковими снарядами. Палестинці в Газі повідомляють, що ізраїльський удар тривав більше години і призвів до низки жертв, хоча точні дані поки недоступні.