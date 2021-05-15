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Количество убитых палестинцев в результате боевых действий с Израилем выросла до 126

Киев • УНН

 • 15178 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 126 убитых с начала недавних боевых действий между Израилем и террористической группой и около 950 раненых. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Количество убитых палестинцев в результате боевых действий с Израилем выросла до 126

Детали

Тридцать один из убитых были несовершеннолетними, добавляет министерство. Израиль заявляет, что большинство жертв являются членами террористических групп или, в некоторых случаях, жертвами ложного ракетного обстрела ХАМАС.

Контекст

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме. 13 мая, армия Израиля сообщила, что за два дня из сектора Газа выпущено не менее 1600 ракет, Израиль атаковал около 600 военных целей в секторе Газа. Израильская армия также заявила о готовности к наземной операции.

По словам израильских военных, около 160 самолетов одновременно нанесли массированный удар по сети туннелей, вырытых группировкой ХАМАС под Газой около полуночи, что стало самым масштабным израильским ударом с момента начала боевых действий в начале этой недели.

В целом во время этого обстрела было выпущено около 500 артиллерийских снарядов, вместе с 50 танковыми снарядами. Палестинцы в Газе сообщают, что израильский удар длился более часа и привел к ряду жертв, хотя точные данные пока недоступны.

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