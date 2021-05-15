Количество убитых палестинцев в результате боевых действий с Израилем выросла до 126
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 126 убитых с начала недавних боевых действий между Израилем и террористической группой и около 950 раненых. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Тридцать один из убитых были несовершеннолетними, добавляет министерство. Израиль заявляет, что большинство жертв являются членами террористических групп или, в некоторых случаях, жертвами ложного ракетного обстрела ХАМАС.
Контекст
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме. 13 мая, армия Израиля сообщила, что за два дня из сектора Газа выпущено не менее 1600 ракет, Израиль атаковал около 600 военных целей в секторе Газа. Израильская армия также заявила о готовности к наземной операции.
По словам израильских военных, около 160 самолетов одновременно нанесли массированный удар по сети туннелей, вырытых группировкой ХАМАС под Газой около полуночи, что стало самым масштабным израильским ударом с момента начала боевых действий в начале этой недели.
В целом во время этого обстрела было выпущено около 500 артиллерийских снарядов, вместе с 50 танковыми снарядами. Палестинцы в Газе сообщают, что израильский удар длился более часа и привел к ряду жертв, хотя точные данные пока недоступны.