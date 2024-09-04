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Кількість постраждалих від ворожого удару по Львову зросла до 17

Кількість постраждалих від ворожого удару по Львову зросла до 17

Київ • УНН

 • 38425 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Львова постраждало 17 осіб, серед яких двоє дітей. П'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані, всі госпіталізовані. Атака спричинила пожежі та пошкодження будівель.

Унаслідок російського удару по Львову кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Про це повідомляє голова Львівської міської громади Андрій Садовий, передає УНН.

Деталі

Нині відомо, що серед постраждалих двоє дітей віком 10 та 15 років, а також 15 дорослих. Усі постраждалі госпіталізовані до лікарень міста. П’ятеро з них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо

Терористи кілька разів обстріляли Львівщину, спричинивши загоряння житлових будинків біля головного вокзалу. На вулицях Коновальця, Братів Міхновських і Мельника вибито багато вікон.

У Львові внаслідок атаки постраждали 6 осіб, серед них 10-річний хлопчик04.09.24, 06:52 • 32770 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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