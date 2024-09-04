Количество пострадавших от вражеского удара по Львову возросло до 17

В результате российского удара по Львову количество пострадавших возросло до 17 человек. Об этом сообщает председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

Сейчас известно, что среди пострадавших двое детей в возрасте 10 и 15 лет, а также 15 взрослых. Все пострадавшие госпитализированы в больницы города. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним

Террористы несколько раз обстреляли Львовщину, вызвав возгорание жилых домов возле главного вокзала. На улицах Коновальца, Братьев Михновских и Мельника выбито много окон.

У Львові внаслідок атаки постраждали 6 осіб, серед них 10-річний хлопчик