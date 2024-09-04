Количество пострадавших от вражеского удара по Львову возросло до 17
Киев • УНН
В результате российского обстрела Львова пострадали 17 человек, среди которых двое детей. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, все госпитализированы. Атака вызвала пожары и повреждения зданий.
В результате российского удара по Львову количество пострадавших возросло до 17 человек. Об этом сообщает председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, передает УНН.
Детали
Сейчас известно, что среди пострадавших двое детей в возрасте 10 и 15 лет, а также 15 взрослых. Все пострадавшие госпитализированы в больницы города. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Напомним
Террористы несколько раз обстреляли Львовщину, вызвав возгорание жилых домов возле главного вокзала. На улицах Коновальца, Братьев Михновских и Мельника выбито много окон.
У Львові внаслідок атаки постраждали 6 осіб, серед них 10-річний хлопчик4 сентября 2024, 03:52 • 26278 просмотров