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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших от вражеского удара по Львову возросло до 17

Количество пострадавших от вражеского удара по Львову возросло до 17

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 04:21  •  31882 просмотра

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В результате российского обстрела Львова пострадали 17 человек, среди которых двое детей. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, все госпитализированы. Атака вызвала пожары и повреждения зданий.

В результате российского удара по Львову количество пострадавших возросло до 17 человек. Об этом сообщает председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

Сейчас известно, что среди пострадавших двое детей в возрасте 10 и 15 лет, а также 15 взрослых. Все пострадавшие госпитализированы в больницы города. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним

Террористы несколько раз обстреляли Львовщину, вызвав возгорание жилых домов возле главного вокзала. На улицах Коновальца, Братьев Михновских и Мельника выбито много окон.

У Львові внаслідок атаки постраждали 6 осіб, серед них 10-річний хлопчик4 сентября 2024, 03:52 • 26278 просмотров

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