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Кількість постраждалих від удару рф по Запоріжжю продовжує зростати

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Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю 8 січня постраждало 127 людей, з них 74 госпіталізовано. У важкому стані перебуває 12 осіб, усім надається необхідна медична допомога.

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю 8 січня постраждало 127 людей, з них 74 госпіталізовано, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

127 поранених, 74 госпіталізовано - зростає кількість постраждалих  внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Ще четверо людей звернулися за допомогою до медиків обласного центру після атаки на місто, яка сталася 8 січня

- вказав Федоров.

За словами голови ОВА, "у тяжкому стані 12 постраждалих".

Лікарі, з його слів, надають їм усю необхідну допомогу.

Стався в час пік: Федоров назвав удар рф по Запоріжжю наймасштабнішим з початку вторгнення10.01.25, 10:30 • 23509 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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