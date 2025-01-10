Кількість постраждалих від удару рф по Запоріжжю продовжує зростати
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю 8 січня постраждало 127 людей, з них 74 госпіталізовано. У важкому стані перебуває 12 осіб, усім надається необхідна медична допомога.
Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю 8 січня постраждало 127 людей, з них 74 госпіталізовано, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
127 поранених, 74 госпіталізовано - зростає кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Ще четверо людей звернулися за допомогою до медиків обласного центру після атаки на місто, яка сталася 8 січня
За словами голови ОВА, "у тяжкому стані 12 постраждалих".
Лікарі, з його слів, надають їм усю необхідну допомогу.
Стався в час пік: Федоров назвав удар рф по Запоріжжю наймасштабнішим з початку вторгнення10.01.25, 10:30 • 23509 переглядiв