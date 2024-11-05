Количество пострадавших от удара рф по Запорожью продолжает расти
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью количество раненых возросло до 16 человек. Ранее сообщалось о 6 погибших и 9 раненых после атаки по объекту инфраструктуры.
Количество раненых в результате удара российских войск по Запорожью возросло до 16, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, пишет УНН.
Количество раненых возросло до 16 человек. Всем оказывается медицинская помощь
Напомним
5 ноября утром войска рф нанесли удар по Запорожью, попали по объекту инфраструктуры. Ранее сообщалось о 6 погибших и 9 раненых.