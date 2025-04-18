Кількість постраждалих через атаку рф у Харкові зросла до 82, серед них 6 дітей
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу у Харкові постраждало 82 людини, серед яких шестеро дітей. На жаль, є один загиблий, про це повідомили у ДСНС, роботи тривають.
Внаслідок ворожого удару у Харкові постраждало 82 людини, серед яких шестеро дітей, є один загиблий, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.
До 82 людей збільшилася кількість постраждалих у Харкові, з них 6 дітей. Загинула 1 особа
Як вказано, роботи тривають.
Нагадаємо
Вранці 18 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову, застосувавши, попередньо, три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Загинув 79-річний чоловік.