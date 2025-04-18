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Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники
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Количество пострадавших из-за атаки рф в Харькове возросло до 82, среди них 6 детей

Киев • УНН

 • 5232 просмотра

В результате обстрела в Харькове пострадали 82 человека, среди которых шестеро детей. К сожалению, есть один погибший, об этом сообщили в ГСЧС, работы продолжаются.

Количество пострадавших из-за атаки рф в Харькове возросло до 82, среди них 6 детей

В результате вражеского удара в Харькове пострадали 82 человека, среди которых шестеро детей, есть один погибший, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

До 82 человек увеличилось количество пострадавших в Харькове, из них 6 детей. Погиб 1 человек

- сообщили в ГСЧС.

Как указано, работы продолжаются.

Напомним

Утром 18 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, применив, предварительно, три баллистические ракеты типа "Искандер-М". Погиб 79-летний мужчина.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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